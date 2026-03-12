В России объяснили, зачем на самом деле США перебрасывают войска на военную базу в Румынию: не нужно питать иллюзий

Однако эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, отмечает, что иранская тема для США стала только ширмой для наращивания своего военного потенциала, поскольку в Белом доме не оказываются от создания прямых военных угроз России. Так, по предлогом разных операций Штаты усиливают позиции в Прибалтике, Восточной Европе и на Балканах.