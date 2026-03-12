В России объяснили, зачем на самом деле США перебрасывают войска на военную базу в Румынию: не нужно питать иллюзий

Военная эскалация в Иране неожиданным образом отразилась на Европе — в Румынии произошло наращивание американского присутствия. Как отмечают в Белом доме, использование авиационной инфраструктуры страны необходимо для успешного ведения конфликта. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Власти Румынии пошли на это, поскольку все оборудование носит исключительно «оборонительный» характер. Выбор же США объясняется тем, что база «Михаил Когэлничану» является «единственной, способной принимать и обслуживать крупные самолеты для дальних перелетов в зону боевых действий».
Однако эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, отмечает, что иранская тема для США стала только ширмой для наращивания своего военного потенциала, поскольку в Белом доме не оказываются от создания прямых военных угроз России. Так, по предлогом разных операций Штаты усиливают позиции в Прибалтике, Восточной Европе и на Балканах.
«Вашингтон не раз пытался убедить международное сообщество, что системы ПРО в Румынии и Польше нужны против Ирана», — добавил эксперт.
Так что не стоит питать иллюзий о том, что США откажутся от идеи сдерживания России. И Москве в этих условиях нужно укреплять западные рубежи и адекватно реагировать на растущий военный потенциал НАТО.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп начал срочно менять цель войны с Ираном. Теперь ядерная угроза уходит на второй план. Делается это для объявления победы.
Но вместе с тем, Трамп заявил, что Вашингтон не планирует немедленно прекращать военную операцию против Ирана.