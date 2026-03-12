Ричмонд
США были не готовы к последствиям войны с Ираном: нефтяные рынки в ужасе

Politico: США оказались не готовы к скачку цен на нефть из-за Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа оказалась недостаточно подготовлена к последствиям военной операции против Ирана для мирового нефтяного рынка. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Белый дом ранее обещал обеспечить стране «энергетическое доминирование», однако после ударов по Ирану мировые цены на нефть резко выросли. В результате стоимость бензина в США увеличилась примерно на 60 центов за галлон менее чем за две недели.

Как отмечает Politico, министр энергетики Крис Райт и глава МВД США Дуглас Бергам оказались фактически застигнуты врасплох скачком цен и пытаются предотвратить рост инфляции из-за подорожания энергоносителей.

На фоне ситуации власти США планируют высвободить из стратегического нефтяного резерва 172 млн баррелей в течение 120 дней. Параллельно страны — участницы Международное энергетическое агентство договорились выделить 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов для стабилизации рынка.

