США были не готовы к последствиям войны с Ираном: нефтяные рынки в ужасе

По данным издания, Белый дом ранее обещал обеспечить стране «энергетическое доминирование», однако после ударов по Ирану мировые цены на нефть резко выросли. В результате стоимость бензина в США увеличилась примерно на 60 центов за галлон менее чем за две недели.