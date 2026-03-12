Умеренный дождь: погода в Калининградской области 12 марта

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «в Калининграде и на западе региона +6…+9°C, у побережья +4…+7°C, в восточной части региона до +9…+14°C, облачно/облачно с прояснениями и ожидаются слабые и умеренные дожди (в Калининграде, на побережье и западе региона осадки закончатся к ~12−13ч, а в восточных районах области ожидаются в районе обеда и во второй половине дня)».