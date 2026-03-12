Ричмонд
На страже безопасности: в Приморье проходят масштабные учения МЧС

Специалисты отрабатывают действия при паводках, лесных пожарах и ледовых угрозах.

Источник: PrimaMedia.ru

Масштабные командно-штабные учения МЧС России в рамках всероссийской отработки готовности к весеннему паводковому и пожароопасному периоду стартовали в Приморье, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Главная задача мероприятий — повысить готовность органов управления, а также сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к работе в период весеннего половодья и природных пожаров. Учения проходят поэтапно», — говорится в сообщении.

На первом этапе учений специалисты смоделировали действия при ухудшении гидрологической обстановки. С воздуха — с помощью вертолёта Ми-8 МЧС — провели мониторинг уровня воды на реках Раздольная, Уссури и Арсеньевка, оценили лесопожарную обстановку и состояние ледового покрова в Амурском и Уссурийском заливах.

Как сообщил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС по Приморью Сергей Спивак, спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда отработали эвакуацию пострадавшего из зоны ЧС с использованием авиации.

Одновременно во всех муниципалитетах края проверили готовность пунктов временного размещения населения, а пожарно-спасательные подразделения — отработали ликвидацию последствий условной чрезвычайной ситуации на специальных полигонах.

Особое внимание в ходе учений уделяется межведомственной слаженности, оперативному обмену данными и применению цифровых решений для повышения эффективности реагирования на угрозы природного характера.