На страже безопасности: в Приморье проходят масштабные учения МЧС

На первом этапе учений специалисты смоделировали действия при ухудшении гидрологической обстановки. С воздуха — с помощью вертолёта Ми-8 МЧС — провели мониторинг уровня воды на реках Раздольная, Уссури и Арсеньевка, оценили лесопожарную обстановку и состояние ледового покрова в Амурском и Уссурийском заливах.