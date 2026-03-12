ГОСТ на парикмахерские услуги для детей заработает в России с 1 декабря

ГОСТ на парикмахерские услуги для детей начнет действовать в России с 1 декабря 2026 года.
Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Требования будут распространяться на услуги для детей в возрасте от одного года до 14 лет. Они коснутся как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих парикмахерские услуги.
Согласно стандарту, в перечень услуг могут входить стрижки, укладки и безопасные временные окрашивания волос. Также допускается уход за кожей кистей и стоп, ногтями, при этом маникюр и педикюр должны выполняться без режущих процедур.
Для детей младше десяти лет обязательным условием станет присутствие родителя или законного представителя.
Стандарт также разрешает временные переводные татуировки, рисунки красками, прокол мочек ушей, проведение мастер-классов и детских праздников.
При этом документ запрещает химическое выпрямление волос, кератиновые процедуры, завивки, постоянные окрашивания и осветления, пирсинг, перманентный макияж и другие косметологические процедуры.
Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для услуг маникюра и педикюра. Документ вступит в силу 30 апреля и содержит рекомендации по выполнению процедур, включая уход за кожей рук и ног, моделирование ногтей и нанесение декоративного покрытия.