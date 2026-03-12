Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 марта 2026:
1. Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки.
2. Заврались: Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны.
3. Опять ПАС не повезло с народом: Почему гагаузы так рьяно защищают свою автономию, а Приднестровье так упорно не хочет становиться частью Республики Молдова.
4. Больницы Молдовы делают запасы воды: Глава минздрава распорядился на случай полного отключения водоснабжения из-за загрязнения Днестра.
5. Уже и ночью плюсовая температура: Жителей Молдовы ждет комфортная погода до +16 градусов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тщедушных тел ПАСовцев хранители: Руководителей Молдовы в глубинке даже в лицо не знают — они возомнили себя «высшими существами», а телохранители — защита от собственного страха.
Такое ощущение, что руководство страны делает все, чтобы «помазанников Божиих» не то, чтобы не уважали, а, напротив, откровенно надсмехались над ними (далее…).
Власть давно не вызывает доверия: Жители Молдовы надеются только на Бога и церковь, поэтому ее хотят уничтожить — данные опроса.
Результаты опроса не удивили, а скорее подтвердили мрачность жизни в Молдове (далее…).
Существует ли купюра 500 евро сейчас или ее вывели из обращения: У жителей Молдовы, хранящих сбережения в евровалюте, есть повод для беспокойства.
Банкноту в 500 евро так часто подделывали, что у Европейского центрального банка опустились руки (далее…).