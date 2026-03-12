Ричмонд
Biocad запускает исследование препарата против рака мочевого пузыря

Основная задача первой фазы — оценить его безопасность и переносимость, рассказали в компании.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания Biocad запускает клиническое исследование препарата BCD-225, оригинальной разработки для терапии рака мочевого пузыря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Клиническое исследование представляет собой открытое несравнительное исследование первой фазы и будет проводиться на территории РФ. Основная задача первой фазы — оценить безопасность и переносимость препарата», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе исследования предстоит определить предполагаемую терапевтическую дозу препарата при его внутрипузырном применении в комбинации со стандартной терапией — противоопухолевой вакциной БЦЖ (BCG, «бацилла Кальметта — Герена») — у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Ожидается, что сочетание BCD-225 с БЦЖ позволит усилить локальный противоопухолевый иммунный ответ у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря высокого риска, для которых вероятность рецидива или прогрессирования заболевания остается высокой, объяснили в компании.

Рак мочевого пузыря относится к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний. По международным данным, он занимает 7-е место среди всех злокачественных новообразований у мужчин и 17-е — у женщин. При этом примерно у 75% пациентов при первичном обращении выявляется немышечно-инвазивная форма заболевания, отметили в Biocad.