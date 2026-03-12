Biocad запускает исследование препарата против рака мочевого пузыря

Кроме того, в ходе исследования предстоит определить предполагаемую терапевтическую дозу препарата при его внутрипузырном применении в комбинации со стандартной терапией — противоопухолевой вакциной БЦЖ (BCG, «бацилла Кальметта — Герена») — у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Ожидается, что сочетание BCD-225 с БЦЖ позволит усилить локальный противоопухолевый иммунный ответ у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря высокого риска, для которых вероятность рецидива или прогрессирования заболевания остается высокой, объяснили в компании.