Радио «Судного дня» передало в эфир еще три закодированных сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», в четверг, 12 марта, передала еще три закодированных сообщения. Об этом проинформировал отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В эфире радиостанции прозвучали слова «примусный», «режоруан» и «подгорелый». Сигналы зафиксированы в 04:56 мск, в 04:58 мск и 08:50 мск.
«НЖТИ 41810 РЕЖОРУАН 8137 1117 НЖТИ 56915 ПРИМУСНЫЙ 4553 1203 НЖТИ 80335 ПОДГОРЕЛЫЙ 0767 2325», — следует из публикации Telegram-канала.
Ранее в четверг в эфире радиостанции появились закодированные слова «кобочелн» и «голубей».
Радиостанция «Судного дня», по некоторым данным, начала вещание в 1970-х годах. Иногда она передает голосовые закодированные сообщения на русском языке. Большую же часть времени в ее эфире звучит радиолокационное жужжание.