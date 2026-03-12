В Ростовской области насчитали 46 разбитых железнодорожных переездов

В Ростовской области железнодорожников оштрафовали на 100 тысяч рублей за разбитые переезды. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.
Совместная проверка с участием специалистов Ространснадзора охватила 46 железнодорожных переездов. На большинстве из них нашли нарушения. Балансодержатель допустил повреждения бетонного покрытия, выбоины в границах переездов и неправильное возвышение междурельсового настила. Местами не хватало необходимых дорожных знаков, что может создавать угрозу для водителей и пешеходов.
После проверки прокурор внес представления начальникам дистанций пути. Их удовлетворили, нарушения начали устранять. Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области по требованию прокуратуры привлек ОАО «РЖД» к ответственности. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ за нарушение технических регламентов при эксплуатации инфраструктуры.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.