В Ростовской области насчитали 46 разбитых железнодорожных переездов

Совместная проверка с участием специалистов Ространснадзора охватила 46 железнодорожных переездов. На большинстве из них нашли нарушения. Балансодержатель допустил повреждения бетонного покрытия, выбоины в границах переездов и неправильное возвышение междурельсового настила. Местами не хватало необходимых дорожных знаков, что может создавать угрозу для водителей и пешеходов.