Преждевременное весеннее половодье ожидается в Приморье

Больших проблем при половодье специалисты не ожидают. Пиковый уровень воды на большинстве рек многолетнюю норму не превысит, только на отдельных участках реки Уссури возможно превышение, отклонение будет в пределах полутора метров.
При прохождении максимальных уровней половодья возможен выход воды из низких берегов на реке Уссури в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском и Дальнереченском округах, на Большой Уссурке и Малиновке в Дальнереченском и Красноармейском округах, а также на реке Илистой в Черниговском округе и реке Бикин в Пожарском округе.
Ведомства и службы жизнеобеспечения начали подготовку к паводкам, проводятся штабные учения. В готовности к половодью находятся силы спасателей, дорожная и коммунальная техника, имеются резервные источники электропитания, запасы запчастей и оборудования.
По данным МинГОЧС Приморья, на протяжении последних лет весеннее половодье серьёзных проблем в регионе не вызывало, так как проводится работа по расчистке русел рек. (Больше разрушений, как правило, приносят паводки из-за летних и сентябрьских тайфунов).
Ранее Росгидромет предупреждал, что в Сибири, на Дальнем Востоке и в Центральной России паводковая ситуация может оказаться более сложной, чем обычно. Трудности грозят 42 регионам страны.
Морскую акваторию Приморья лёд покидает быстрее. В Амурском заливе наблюдается активный вынос обломков припайного льда в открытое море. Припай ещё сохраняется в северной части Амурского залива, в бухтах залива Посьет, вдоль западного побережья острова Русский и в его бухтах. Незначительное количество белого припая отмечается в западной части пролива Босфор Восточный и в южной части Славянского залива.
В Уссурийском заливе припайный лёд практически разрушился, участки ледового поля сохраняются лишь в южной части бухты Андреева, в вершинах бухт Суходол и Муравьиная.
Сохраняющийся ледяной покров становится рыхлым: у берегов образуются промоины, лёд повсеместно пропитывается водой. Выход на такой лёд может быть опасен. В социальных сетях уже появилась информация о провале под лёд ребёнка: 10 марта мальчик провалился в воду во время прогулки вдоль набережной Арсеньева на Второй Речке. Так как школьник был с двумя приятелями, они успели его вытащить.
Промоины отмечаются на реках южной половины края. Согласно гидрологическому бюллетеню Примгидрометцентра от 11 марта, за минувшую декаду стаивание ледяного покрова на большинстве рек составило 1−12 см. Толщина льда большинства рек близка к норме и до 40% меньше нормы.