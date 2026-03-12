Преждевременное весеннее половодье ожидается в Приморье

Сохраняющийся ледяной покров становится рыхлым: у берегов образуются промоины, лёд повсеместно пропитывается водой. Выход на такой лёд может быть опасен. В социальных сетях уже появилась информация о провале под лёд ребёнка: 10 марта мальчик провалился в воду во время прогулки вдоль набережной Арсеньева на Второй Речке. Так как школьник был с двумя приятелями, они успели его вытащить.