Каждый налогоплательщик США тратит по 800 долларов на войну в Иране

Из-за войны в Иране государственный долг США увеличился примерно на 133 миллиарда долларов, что в пересчете на одного налогоплательщика составляет около 800 долларов. Об этом сообщили эксперты «Известий».
Отмечается, что только проведение операции «Эпическая ярость» обходится Пентагону почти в 890 миллионов долларов в день, а за первые 100 часов конфликта потратили 3,7 миллиарда долларов.
Аналитики отмечают, что рост долга повышает стоимость его обслуживания, а в случае продолжения операции США могут запросить дополнительное финансирование на сотни миллиардов долларов, что увеличит нагрузку на каждого налогоплательщика.
Эксперты также предупреждают о влиянии конфликта на мировые цены на нефть: при затягивании военной операции котировки Brent могут вырасти до 200 долларов за баррель, что окажет дополнительное давление на экономику, передает издание.
Корпус стражей исламской революции уничтожил все американские базы, расположенные на Ближнем Востоке, и Штатам дорого обойдется их восстановление. Об этом 11 марта сообщил заместитель командующего иранскими войсками Али Сардар Фадави.