Ночью над Чёрным морем вспыхнул яркий объект: учёные допустили падение небольшого метеорита

След болида заметили сразу в нескольких городах у восточного побережья.

Источник: Клопс.ru

Ночью у восточного черноморского побережья России заметили яркий болид, который мог быть небольшим метеоритом. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в четверг, 12 марта.

Сообщения о вспышке появились сразу в нескольких региональных пабликах. По опубликованным видео специалисты пришли к выводу, что явление наблюдали примерно с 22:34 до 22:36 по московскому времени. Записи учёным прислали из Новороссийска, Ростова-на-Дону и Анапы, однако точно определить участок неба и район, где разрушился объект, пока не удалось.

Согласно предварительной оценке, в атмосфере Земли разрушился небольшой объект размером в несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра. По особенностям фрагментации он мог иметь не только природное, но и техногенное происхождение.

«Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается. Средняя частота падения на Землю тел такого размера, если считать это природным объектом, составляет от одного до нескольких событий в сутки», — отметили в лаборатории.

Метеорит размером 2−3 метра пронёсся над Западной Европой и взорвался между Кобленцем и Франкфуртом-на-Майне. Вспышка была в сотни раз ярче полной Луны.