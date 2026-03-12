Сегодня утром на Красноярском тракте в Омске загорелся автобус. В МЧС по Омской области сообщили, что сигнал получили в 08:36. Пожар был ликвидирован в 09:11 на площади 30 квадратных метров.
На место происшествия выезжали восемь спасателей и две машины МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был быстро потушен, и, к счастью, пострадавших в результате инцидента не было.
Фото с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. В настоящее время специалисты проводят расследование, чтобы выяснить причины возгорания.