Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярском тракте в Омске загорелся автобус

Возгорание было ликвидировано в течение 35 минут, на месте работали спасатели МЧС России.

Источник: Om1 Омск

Сегодня утром на Красноярском тракте в Омске загорелся автобус. В МЧС по Омской области сообщили, что сигнал получили в 08:36. Пожар был ликвидирован в 09:11 на площади 30 квадратных метров.

На место происшествия выезжали восемь спасателей и две машины МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был быстро потушен, и, к счастью, пострадавших в результате инцидента не было.

Фото с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. В настоящее время специалисты проводят расследование, чтобы выяснить причины возгорания.