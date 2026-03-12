Ричмонд
В регионе возбудили уголовное дело за незаконную охоту на кабанов в Виштынецком нацпарке

В феврале неизвестный убил двух животных.

В Калининградской области возбудили уголовное дело за незаконную охоту на кабанов в Виштынецком нацпарке. В феврале неизвестный убил двух животных. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что неустановленное лицо в феврале текущего года, находясь на территории национального парка “Виштынецкий”, осуществило незаконную охоту на двух особей кабана», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» части первой статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота c причинением крупного ущерба на особо охраняемой территории». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Национальный парк «Виштынецкий» создали в 2024 году. Он расположен на территориях Нестеровского и Озёрского округов. В состав не включили местные посёлки — Краснолесье, Сосновку, Пугачёво, Боровиково, Уварово и Ягодное.