На СВО погиб командир взвода Александр Поволокин из Волгоградской области

Волгоградская область проводит в последний путь сержанта, отдавшего жизнь за Родину.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 марта, жители Волгоградской области простятся с участником специальной военной операции сержантом Александром Поволокиным. Он был командиром взвода штурмовой роты. Александр заключил контракт в 2023 году и отправился защищать интересы России, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Урюпинска.

Героически погиб в боях под Невельским в ДНР, выполнив свой воинский долг до конца. Воину было 39 лет. У него остались жена и дети. Прощание с Александром состоится 13 марта у дома, в 11:15 начнется отпевание в Покровском храме, а в 12:00 — траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят героя в хуторе Попов.

Жители Урюпинска скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

