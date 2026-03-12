На СВО погиб командир взвода Александр Поволокин из Волгоградской области

Героически погиб в боях под Невельским в ДНР, выполнив свой воинский долг до конца. Воину было 39 лет. У него остались жена и дети. Прощание с Александром состоится 13 марта у дома, в 11:15 начнется отпевание в Покровском храме, а в 12:00 — траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят героя в хуторе Попов.