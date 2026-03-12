Ночную атаку беспилотника отразили в Воронежской области

Утром 12 марта губернатор Александр Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в регионе. Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над одним из районов.
Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале в 8:09, дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат ночью.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Сейчас обстановка в регионе спокойная, опасность атаки БПЛА официально отменена.
