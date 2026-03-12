Енот Сеня удивил своими половыми признаками специалистов в Барановичах

В парке животных признались, что эта новость не только поразила всех сотрудников, но и заставила растеряться. Ведь теперь еноту, не так давно получившему белорусский документ на имя Арсений, необходимо поменять имя. В парке животных придумали три варианта — Есения, Соня и Саша, а выбрать один из них предлагается белорусам.