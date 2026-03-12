Ричмонд
Енот Сеня удивил своими половыми признаками специалистов в Барановичах

Парк животных в Барановичах поделился открытием, связанным с енотом Сеней.

Источник: Комсомольская правда

Прибывший нелегально из США в Беларусь енот Сеня удивил своими половыми признаками специалистов в Барановичах. Открытием, связанным с енотом, специалисты парка животных поделились в официальном телеграм-канале зоопарка.

«Во время проведения плановых ветеринарных мероприятий ветеринарным специалистом было выяснено, что наш Сеня оказался девочкой», — говорится в сообщении.

В парке животных признались, что эта новость не только поразила всех сотрудников, но и заставила растеряться. Ведь теперь еноту, не так давно получившему белорусский документ на имя Арсений, необходимо поменять имя. В парке животных придумали три варианта — Есения, Соня и Саша, а выбрать один из них предлагается белорусам.

Напомним, нелегально прибывшее в Беларусь животное обнаружили в автомобиле таможенники. До переселения в Парк животных в Барановичах енот находился на карантине в Ошмянской районной ветеринарной станции.

Ранее таможня Беларуси обнародовала новые подробности про неожиданного туриста в автомобиле из США: «Активный, предпочитает свежий виноград и крабовые палочки».

А Белстат сказал об уровне малообеспеченности белорусов.

Также Белстат составил портреты нестандартно занятых белорусов.

