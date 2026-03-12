«Дом с грифонами» отремонтируют во Владивостоке

Согласно проекту контракта, ремонт в здании будет проведен, чтобы в последующем там разместить городской отдел ЗАГСа № 3. Торги по контракту уже прошли, однако имя подрядной организации пока не раскрывается. В них принимала участие одна компания, потому стоимость работ осталась на первоначальном уровне в 21 млн рублей.