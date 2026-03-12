«Дом с грифонами» отремонтируют во Владивостоке

Согласно проекту контракта, ремонт в здании будет проведен, чтобы в последующем там разместить городской отдел ЗАГСа № 3. Торги по контракту уже прошли, однако имя подрядной организации пока не раскрывается. В них принимала участие одна компания, потому стоимость работ осталась на первоначальном уровне в 21 млн рублей.
Проект ремонта предусматривает обновление интерьеров и перепланировку. Стены окрасят в светлый тон, а вместо ламината на пол уложат керамогранит, из него же сделают и плинтусы. Часть перегородок демонтируют и соберут заново, новые стены будут возводить из гипсокартона.
Зал бракосочетаний оформят в торжественном стиле. Согласно проекту, окна внутри будут обрамлены жёлтыми рамами, а под потолком появятся шторы золотого оттенка.
Обновление затронет и санузлы. Там полностью заменят сантехнику и сделают полноценные туалетные комнаты. Пол выложат керамогранитом, стены облицуют белой плиткой, а над раковинами установят зеркала с подсветкой.
Завершить ремонт подрядчик должен до 31 августа 2026 года, а официальная приемка работ запланирована до 5 ноября.
Напомним, что здание на Океанском проспекте, 7 было построено в 1916 году по проекту архитектора Владимира Фёдорова. В нем первоначально размещалось японское консульство. После работала Гражданская коллегия Приморского краевого суда.
Помимо внутреннего ремонта, зданию также требуется капитальный ремонт фасада и реставрация знаменитых скульптур грифонов на историческом входе. Чтобы защитить их от разрушения, в 2021 году фигуры закрыли специальными коробами.