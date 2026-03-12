Эксперты рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто

Оптимальным временем для замены зимних шин на летние считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает семь градусов. Об этом сообщили в «Авито Авто». В компании подчеркнули, что зимние шины в летний период теряют сцепление и быстрее изнашиваются, поэтому их своевременная замена важна как для безопасности, так и для экономии.
Эксперты предупредили, что слишком ранняя замена шин может быть опасна из-за возможного неожиданного выпадения снега. Они рекомендовали начинать установку летней резины только после стабильного прогрева воздуха выше указанного значения.
В «Авито» также отметили, что после зимы стоит проверить техническое состояние резинотехнических элементов подвески автомобиля — пыльников и сайлент-блоков, которые могли потерять эластичность. Их износ негативно сказывается на надежности ходовой части, поэтому при необходимости их следует заменить.
При появлении новых стуков, скрипов или необычных вибраций при езде эксперты советуют незамедлительно обратиться в сервис. Там специалисты проверят состояние амортизаторов, шарниров и втулок, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию автомобиля после зимнего сезона, передает РИА Новости.
После суровых зимних условий важно провести тщательную подготовку автомобиля к весеннему сезону, чтобы избежать неприятностей на дороге и продлить срок службы машины. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, что именно нужно сделать и сколько это будет стоить.