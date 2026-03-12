Эксперты рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто

Оптимальным временем для замены зимних шин на летние считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает семь градусов. Об этом сообщили в «Авито Авто». В компании подчеркнули, что зимние шины в летний период теряют сцепление и быстрее изнашиваются, поэтому их своевременная замена важна как для безопасности, так и для экономии.