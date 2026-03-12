Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир со странным посланием: из жужжалки донеслось два слова

Напомним, что станция УВБ-76 работает на коротких волнах с 70-х годов прошлого века. В обычном режиме она лишь излучает в эфир характерный жужжащий звук, из-за которого и получила свое первое прозвище. Второе название — «Судного дня» — закрепилось за ней из-за версий, что она является частью системы оповещения высшего военного руководства, созданной еще во времена холодной войны. По некоторым предположениям, эта система якобы до сих пор находится в ведении российских военных структур.