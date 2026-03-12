Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир со странным посланием: из жужжалки донеслось два слова

Таинственная радиостанция УВБ-76, которую в народе прозвали «Жужжалкой» или «Радиостанцией Судного дня», передала в эфир сразу два коротких, но необычных сообщения. Информацию об этом распространил Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге эфиров загадочного передатчика.
Первый сигнал был зафиксирован в 05:21 утра по московскому времени: в эфире прозвучало слово «кобочелн». Всего через 13 минут эфир повторился, но на этот раз прозвучало другое слово — «голубей». Имеет ли это смысл, остается только гадать.
Напомним, что станция УВБ-76 работает на коротких волнах с 70-х годов прошлого века. В обычном режиме она лишь излучает в эфир характерный жужжащий звук, из-за которого и получила свое первое прозвище. Второе название — «Судного дня» — закрепилось за ней из-за версий, что она является частью системы оповещения высшего военного руководства, созданной еще во времена холодной войны. По некоторым предположениям, эта система якобы до сих пор находится в ведении российских военных структур.
Это уже не первый случай аномальной активности за последнее время. Как отмечают наблюдатели, 10 марта «Жужжалка» выдала сразу три послания менее чем за полчаса. Вечером, в 21:07, в эфире прозвучало слово «чад» в сочетании с буквенно-цифровым кодом.