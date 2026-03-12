Казачья охотничья организация в Приморье теряет угодья из-за многолетних нарушений

После вступления решения в законную силу территория угодий перейдёт в категорию общедоступных. Это означает, что охотникам больше не придётся приобретать путёвки у частного пользователя. Для охоты будет достаточно оплатить госпошлину в размере 650 рублей и внести сбор за пользование объектами животного мира.