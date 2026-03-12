Ричмонд
Казачья охотничья организация в Приморье теряет угодья из-за многолетних нарушений

Теперь охотиться в Октябрьском округе можно без путёвок.

Источник: PrimaMedia.ru

Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск министерства лесного хозяйства и животного мира о расторжении охотхозяйственного соглашения с казачьей организацией охотников и рыболовов Октябрьского округа. Это первый случай судебного прекращения такого соглашения в регионе, сообщила пресс-служба МинПрироды Приморья.

«Причина — систематические нарушения: двухлетний учёт численности животных проводился с нарушениями, за 15 лет не созданы объекты охотничьей инфраструктуры, в последние годы не обеспечивалась охрана территории, а штат инспекторов отсутствовал», — говорится в сообщении.

После вступления решения в законную силу территория угодий перейдёт в категорию общедоступных. Это означает, что охотникам больше не придётся приобретать путёвки у частного пользователя. Для охоты будет достаточно оплатить госпошлину в размере 650 рублей и внести сбор за пользование объектами животного мира.

Заместитель министра лесного хозяйства и животного мира Приморья Филипп Шутов подчеркнул, что ведомство намерено и впредь усиливать контроль за соблюдением обязательств со стороны охотпользователей.