Блогер Лерчек готовится к госпитализации из-за обнаружения метастазов

До этого у блогерши Лерчек диагностировали злокачественные клетки и метастазы в легких. Ей провели операцию на позвоночнике. От госпитализации она отказалась и уехала домой. Сейчас Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Последнее судебное заседание, которое было назначено на 9 февраля, не состоялось. Блогера увезли на скорой, она жаловалась на сильные боли в ноге.