Блогер Лерчек готовится к госпитализации из-за обнаружения метастазов

У находящейся под домашним арестом Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, готовится к госпитализации после консилиума в онкоцентре. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

«В четверг в государственном онкологическом центре был проведён врачебный консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению», — рассказал источник во время беседы с журналистами.

До этого у блогерши Лерчек диагностировали злокачественные клетки и метастазы в легких. Ей провели операцию на позвоночнике. От госпитализации она отказалась и уехала домой. Сейчас Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Последнее судебное заседание, которое было назначено на 9 февраля, не состоялось. Блогера увезли на скорой, она жаловалась на сильные боли в ноге.

Ранее KP.RU сообщил, что нынешний возлюбленный блогера, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, рассказал об онкологии, обнаруженной у Чекалиной после рождения четвертого ребенка. Она борется с опасным заболеванием, но не теряет силу духа.

