Бюджет Омской области пополнился на 10,8 млрд рублей

Наибольший рост зафиксирован по налогу на профессиональный доход и упрощенной системе налогообложения.

Источник: Комсомольская правда

За первые два месяца 2026 года консолидированный бюджет Омской области получил 10,8 миллиарда рублей налоговых поступлений. Наибольший рост наблюдается по налогу на профессиональный доход, который увеличился на 28,7%, а также по упрощенной системе налогообложения с приростом 34,4%. Такие данные свидетельствуют о положительной динамике экономической активности в регионе в соответствии с федеральными и региональными программами развития.

Из общего объема поступлений основная часть, а именно 77,8%, или 8,4 миллиарда рублей, направлена в областной бюджет. Удельный вес поступлений в бюджет города Омска составил 11,9%, или 1,3 миллиарда рублей, в то время как бюджеты муниципальных районов региона получили 10,3%, или 1,1 миллиарда рублей. Такое распределение соответствует бюджетному законодательству Российской Федерации и нормативам разграничения доходных источников между уровнями власти.

Основными источниками доходов, которые обеспечили 93,4% наполняемости бюджетов Омской области, стали налог на доходы физических лиц, акцизы на подакцизные товары и налог на прибыль организаций. Рост поступлений по государственной пошлине на 10,6% и налогу на доходы физических лиц на 5,2% демонстрирует стабильность налоговой базы региона.

