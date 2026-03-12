Бюджет Омской области пополнился на 10,8 млрд рублей

За первые два месяца 2026 года консолидированный бюджет Омской области получил 10,8 миллиарда рублей налоговых поступлений. Наибольший рост наблюдается по налогу на профессиональный доход, который увеличился на 28,7%, а также по упрощенной системе налогообложения с приростом 34,4%. Такие данные свидетельствуют о положительной динамике экономической активности в регионе в соответствии с федеральными и региональными программами развития.
Из общего объема поступлений основная часть, а именно 77,8%, или 8,4 миллиарда рублей, направлена в областной бюджет. Удельный вес поступлений в бюджет города Омска составил 11,9%, или 1,3 миллиарда рублей, в то время как бюджеты муниципальных районов региона получили 10,3%, или 1,1 миллиарда рублей. Такое распределение соответствует бюджетному законодательству Российской Федерации и нормативам разграничения доходных источников между уровнями власти.
Основными источниками доходов, которые обеспечили 93,4% наполняемости бюджетов Омской области, стали налог на доходы физических лиц, акцизы на подакцизные товары и налог на прибыль организаций. Рост поступлений по государственной пошлине на 10,6% и налогу на доходы физических лиц на 5,2% демонстрирует стабильность налоговой базы региона.
