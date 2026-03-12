Бюджет Омской области пополнился на 10,8 млрд рублей

За первые два месяца 2026 года консолидированный бюджет Омской области получил 10,8 миллиарда рублей налоговых поступлений. Наибольший рост наблюдается по налогу на профессиональный доход, который увеличился на 28,7%, а также по упрощенной системе налогообложения с приростом 34,4%. Такие данные свидетельствуют о положительной динамике экономической активности в регионе в соответствии с федеральными и региональными программами развития.