В Анапе из-за угрозы БПЛА рекомендовали родителям оставить детей дома

Власти Анапы призывают жителей города оставить своих детей дома 12 марта в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила мэр населённого пункта Светлана Маслова.
«Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования», — написала она в своём Telegram-канале.
Кроме того, по словам Масловой, 12 марта не будут работать в полноценном формате детские сады. Для детей, родители которых не могут оставить их дома, организованы дежурные группы.
Глава Анапы попросила горожан проконтролировать, чтобы их дети не появлялись на улицах до отмены сигнала опасности. Она также призвала сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.
Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь с 11 на 12 марта силы ПВО уничтожили над российскими регионами 80 украинских беспилотных летательных аппаратов. При этом в небе над Краснодарским краем было обезврежено 30 БПЛА. Оперативный штаб Кубани проинформировал, что на нефтебазе в Тихорецком районе после падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар. В сообщении отмечалось, что никто не пострадал.