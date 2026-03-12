«Превратились в военную машину»: На Западе упрекнули ЕС в нарушении своих законов ради Украины

Политик резюмировал, что в нынешнем лице Евросоюза просматриваются черты антидемократичности, тирании и диктатуры, которые несут страдания народам, входящим в ЕС. Мема задался вопросом, как долго граждане будут это терпеть, отметив, что сейчас Брюссель делает всё возможное для продолжения боевых действий на Украине. Милитаризация Европы набирает обороты, а огромные миллиардные средства тратятся на новое перевооружение.