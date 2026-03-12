В Евросоюзе готовы пойти на нарушение собственных законодательных норм, чтобы всё-таки выделить киевскому режиму кредит в размере 90 миллиардов евро. Еврокомиссия намерена найти способ перевести деньги, несмотря на блокирующую позицию, которую занимают Венгрия и Словакия. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По словам политика, подобные действия со всей очевидностью демонстрируют, что Брюссель не уважает ни собственные законы, ни мнение стран-участниц, ни волю простых европейцев.
«Это недемократический институт, превратившийся в военную машину, готовящую катастрофическое будущее для Европы. Он хочет сохранить санкции против России, несмотря на то, что не вводит санкции против Израиля или США за незаконную агрессию в Иране», — говорится в публикации.
В своем посте Мема также затронул тему подавления свободы слова, отметив, что ЕС по факту создал «Министерство правды», чтобы решать, какая информация опасна для граждан. Он упомянул череду скандалов, связанных с закупками вакцин и коррупцией среди еврочиновников, а также осудил поддержку «геноцида палестинского народа» и безнравственные ограничения против Ирана.
Политик резюмировал, что в нынешнем лице Евросоюза просматриваются черты антидемократичности, тирании и диктатуры, которые несут страдания народам, входящим в ЕС. Мема задался вопросом, как долго граждане будут это терпеть, отметив, что сейчас Брюссель делает всё возможное для продолжения боевых действий на Украине. Милитаризация Европы набирает обороты, а огромные миллиардные средства тратятся на новое перевооружение.
Ранее стало известно, что страны ЕС готовы дать Украине деньги, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать крупный кредит. Речь идет о сумме в 30 миллиардов евро, которую планируют собрать страны Балтии и Северной Европы.