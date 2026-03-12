В Индии объявленная мертвой женщина ожила в машине скорой помощи

В Индии 50-летняя Винита Шукла из штата Уттар-Прадеш, которую врачи объявили мертвой из-за наступления смерти мозга, внезапно «ожила» по дороге на собственные похороны, сообщили в The Times of India.
Родные женщины получили сообщение о смерти, а муж Кулдип организовал все приготовления к прощанию, утверждая, что пульс и дыхание жены практически отсутствовали. По словам Кулдипа, во время транспортировки на машине скорой помощи автомобиль попал в выбоину, что привело к неожиданным изменениям: Винита вновь начала дышать. Муж немедленно позвонил родственникам и остановил подготовку к похоронам, после чего женщину доставили в нейрохирургическую клинику в город Пилибхит.
Врачи уточнили, что первоначально мозг пациентки действительно не подавал признаков жизни, однако вскоре биологические функции восстановились. В анализах выявили наличие нейротоксинов в лимфатической системе, и женщине назначили курс лечения.
Кулдип сообщил, что 9 марта Виниту выписали из клиники, при этом она полностью пришла в сознание и может разговаривать. Точные причины произошедшего остаются неизвестными, а события, начавшиеся с потери сознания 22 февраля, врачи рассматривают как редкий медицинский случай, передает издание.
Ранее в городе Гилберт штата Аризона медики объявили умершим ребенка, который захлебнулся в бассейне, но спустя пять часов он подал признаки жизни.