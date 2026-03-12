В Индии объявленная мертвой женщина ожила в машине скорой помощи

Родные женщины получили сообщение о смерти, а муж Кулдип организовал все приготовления к прощанию, утверждая, что пульс и дыхание жены практически отсутствовали. По словам Кулдипа, во время транспортировки на машине скорой помощи автомобиль попал в выбоину, что привело к неожиданным изменениям: Винита вновь начала дышать. Муж немедленно позвонил родственникам и остановил подготовку к похоронам, после чего женщину доставили в нейрохирургическую клинику в город Пилибхит.