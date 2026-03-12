Неизвестные украли четыре дрона с военной базы в США

Военные следователи предлагают вознаграждение до 5000 долларов за информацию о краже четырех беспилотников из Форт-Кэмпбелла. Об этом пишет издание Fox News. Отмечается, что неизвестные проникли на территорию американской базы и вынесли БПЛА.
Причем происшествие было зафиксировано еще в ноябре 2025 года, однако огласке предано только сейчас. Оперативные службы просмотрели камеры наблюдения и запечатлели предположительных подозреваемых. Их фотографии опубликованы на сайте издания. По словам официальных лиц, дроны хранились в здании инженерного батальона на посту.
Ранее KP.RU сообщил, что две россиянки попали на военную базу в США вместо McDonald’s.Причем девушки ехали по навигатору, они даже не заметили, когда свернули не туда. Горе-путешественниц арестовали, им вменили проникновение на охраняемую территорию государственной важности.