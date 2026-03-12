Неизвестные украли четыре дрона с военной базы в США

Причем происшествие было зафиксировано еще в ноябре 2025 года, однако огласке предано только сейчас. Оперативные службы просмотрели камеры наблюдения и запечатлели предположительных подозреваемых. Их фотографии опубликованы на сайте издания. По словам официальных лиц, дроны хранились в здании инженерного батальона на посту.