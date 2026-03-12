Радиостанция УВБ-76 снова передала четыре загадочных сообщения

Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала четыре сигнала ранним утром. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.
По данным канала, сообщения прозвучали в эфире с 4:56 до 5:34 по московскому времени.
В этот период в эфире были переданы сигналы со словами «Кобочелн», «Голубей», «Примусный» и «Режоруан».
Радиостанция УВБ-76 существует с 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит короткий повторяющийся сигнал. Из-за этого характерного звука станцию часто называют «Жужжалкой».
При этом Роскомнадзор не уточнил, когда именно радиостанция была создана и зарегистрирована. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства.
В Роскомнадзоре пояснили, что информация о радиоэлектронных устройствах и лицах, которые их используют, может предоставляться только государственным органам. Такие данные передаются лишь в рамках их полномочий или в случаях, предусмотренных законодательством.
Эти ограничения установлены постановлением правительства России № 1800.
Читайте также: Иран атаковал топливные резервуары в Бахрейне и объекты в странах залива.