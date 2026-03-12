Разведка США дала неприятный для Трампа прогноз по Ирану: в Белом доме будут недовольны

Военная операция против Ирана была начата США и Израилем 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Вашингтоне объяснили действия угрозами со стороны Тегерана. KP.RU также писал, что в Америке в настоящий момент забили тревогу из-за стремительного расхода средств на операцию против Ирана, речь идет о $5,6 млрд.