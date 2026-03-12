Разведка США дала неприятный для Трампа прогноз по Ирану: в Белом доме будут недовольны

По данным собеседников издания, в аналитических отчетах американской разведки содержатся «последовательные выводы, согласно которым режиму не грозит опасность». Отмечается, что иранское руководство остается в целом целостным и продолжает удерживать власть.
Собеседники агентства также утверждают, что и израильские чиновники не уверены, что военная операция против Ирана может привести к смене власти в стране.
Военная операция против Ирана была начата США и Израилем 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Вашингтоне объяснили действия угрозами со стороны Тегерана. KP.RU также писал, что в Америке в настоящий момент забили тревогу из-за стремительного расхода средств на операцию против Ирана, речь идет о $5,6 млрд.