Фестиваль Новой музыки в Омске представит мировые премьеры и эксперименты

Откроет масштабный музыкальный форум программа «Небесное движение». Омский симфонический оркестр исполнит сразу шесть музыкальных новинок, две из которых — мировые премьеры.
«Это Концерт Lux Aeterna для органа, вибрафона и саксофона с оркестром. Его написала композитор Екатерина Хмелевская по мотивам романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. Вторая премьера — Концерт для аккордеона, оркестра и фонограммы композитора Артема Васильева. В музыке автор виртуозно соединил русскую народную традицию с цифровыми технологиями», — поясняет создатель, художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Васильев.
Еще один необычный концерт «Триумф звука» состоится 27 марта. Со сцены впервые прозвучит новое сочинение для органа, хора и струнных, посвященное творчеству Марины Цветаевой.
Отдельная программа подготовлена для подрастающих меломанов. В частности, 29 марта школьникам покажут оригинальную «Новую сказку». Стихотворение Льюиса Кэрролла «Бармаглот», состоящее из несуществующих слов, прозвучит в формате рэп-концерта для фортепиано, тенора-саксофона, рэпера и оркестра. А музыкальную композицию «В мире животных» будет сопровождать песочная анимация.
Финальным аккордом фестиваля станет концерт «Электросимфония». Вместе с Омским симфоническим оркестром выступят мастера звуковых экспериментов, в том числе участники Центра электроакустической музыки Московской консерватории.
«Концерт с неожиданными поворотами и немного “хулиганский”. Но будет очень любопытно!» — обещает Дмитрий Васильев.
VIII Фестиваль Новой музыки будет проходить с 13 марта по 2 апреля на сцене Омского концертного зала.