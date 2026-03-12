Фестиваль Новой музыки в Омске представит мировые премьеры и эксперименты

В Омске открывается VIII Фестиваль Новой музыки. Традиционно Концертный зал превратится в пространство творческих экспериментов. На этот раз форум не только познакомит публику с композиторами-новаторами, в том числе молодыми, но и представит целую россыпь музыкальных новинок, созданных специально для фестиваля. Набор инструментов и творческих приемов впечатляет.