В Воронеже пропала 65-летняя женщина с провалами в памяти

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили о розыске 65-летней Надежды Клишиной (Костюченко). Местонахождение пожилой горожанки неизвестно с 11 марта.
Как рассказали добровольцы, женщина проживает одна и ранее никогда не пропадала. В день исчезновения она ушла из дома в неизвестном направлении. У Надежды Федоровны возможны провалы в памяти.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения была одета в длинную куртку темно-бирюзового цвета, розовые штаны, темно-зеленые ботинки и серую шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.