Власти Калининграда пригрозили штрафами тем, кому ещё хочется гулять по замёрзшим водоёмам

9 марта в Калининградском заливе с подтаявшей льдины спасли 58 человек, в том числе шестерых детей. Тех, кто не мог выбраться на берег самостоятельно, доставляли на сушу двумя катерами на воздушной подушке. Очевидец рассказал, что во время эвакуации люди толкались, пытаясь первыми попасть на борт, а некоторые в суматохе проваливались в воду. После ЧП в области ввели запрет выхода на лёд.