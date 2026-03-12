Власти Калининграда пригрозили штрафами тем, кому ещё хочется гулять по замёрзшим водоёмам

В Калининграде напомнили о запрете выхода на лёд городских водоёмов и предупредили о штрафах за нарушение правил. Об этом в телеграм-канале мэрии написали в четверг, 12 марта.
Как уточнили власти, запрет начинает действовать автоматически при наличии хотя бы одного опасного признака. К ним относятся:
толщина льда меньше 12 см, промоины, слом припая, отход льда от берега, ветер со скоростью от 12 м/с, плюсовая температура дольше суток при критической толщине льда.
Ограничения действуют и при плохой видимости. Для обычных водоёмов критическим считается показатель меньше 500 метров, для заливов — меньше километра. Ещё одним основанием для запрета становится метель.
В администрации подчеркнули, что кататься по замёрзшим водоёмам на машине нельзя ни при каких условиях. Сейчас на городских озёрах уже появились промоины, а местами лёд оторвало от берега.
«Есть риск схлопотать штраф за нарушение правил поведения на воде. Возможно, что для тех, кто абсолютно не ценит собственную жизнь, хоть это станет каким-то аргументом», — заключили власти.
9 марта в Калининградском заливе с подтаявшей льдины спасли 58 человек, в том числе шестерых детей. Тех, кто не мог выбраться на берег самостоятельно, доставляли на сушу двумя катерами на воздушной подушке. Очевидец рассказал, что во время эвакуации люди толкались, пытаясь первыми попасть на борт, а некоторые в суматохе проваливались в воду. После ЧП в области ввели запрет выхода на лёд.