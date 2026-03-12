Ричмонд
Утром 12 марта в Ростовской области сняли режим опасности по БПЛА

Угрозу БПЛА сняли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 12 марта в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение распространили через приложение МЧС.

Предупреждение о возможной атаке БПЛА объявили вчера, в 21:24. Угроза сохранялась до 6:32 утра.

Напомним, во время беспилотной опасности следует уходить с улиц в помещения, нельзя подходить к окнам.

