Иран ударил по нефтяному району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ

По данным агентства Fars, КСИР ударил по базе США в Кувейте, нефтяному району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударили по военной базе США в Кувейте, нефтяному району Фуджейры и промзоне Шарджи на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 12 марта пишет агентство Fars со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении спутниковые снимки.

«Нефтяной район Фуджейры и промышленная зона Шарджи в ОАЭ, а также инфраструктура США на базе… в Кувейте стали тремя целями, подвергшимися ударам ВКС КСИР», — отмечает иранское агентство.

По его данным, КСИР атаковал объекты в ответ на удары США и Израиля по иранским нефтехранилищам.

Ранее стало известно, что у берегов Ирака обстрелу подверглись два нефтяных танкера. По данным портала Shafaq News, один танкер загорелся рядом с иракским портом Умм-Каср. На нефтяном танкере около порта Басра на юге Ирака прогремел мощный взрыв.

Иранское издание Shargh Daily узнало о планах КСИР атаковать офисы Amazon и Google на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше