Иран ударил по нефтяному району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударили по военной базе США в Кувейте, нефтяному району Фуджейры и промзоне Шарджи на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 12 марта пишет агентство Fars со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении спутниковые снимки.
«Нефтяной район Фуджейры и промышленная зона Шарджи в ОАЭ, а также инфраструктура США на базе… в Кувейте стали тремя целями, подвергшимися ударам ВКС КСИР», — отмечает иранское агентство.
По его данным, КСИР атаковал объекты в ответ на удары США и Израиля по иранским нефтехранилищам.
Ранее стало известно, что у берегов Ирака обстрелу подверглись два нефтяных танкера. По данным портала Shafaq News, один танкер загорелся рядом с иракским портом Умм-Каср. На нефтяном танкере около порта Басра на юге Ирака прогремел мощный взрыв.