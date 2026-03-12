Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе недели

Рост активности ожидается со второй половины дня, когда 2-балльный гиромагнитный штиль, прогнозируемый с 12 на 13 марта, сменится резким ростом индексов. Своего пика магнитная буря достигнет в пятницу с 18:00 до 21:00. Однако уже к полуночи ненастье должно растерять силу и войти в состояние геомагнитного возбуждения. На 4-балльной отметке активность задержится до 12:00 14 марта, после чего вновь войдёт в спокойное состояние.