Профсоюз сказал, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста при этом условии

Профсоюз сказал, должны ли продлить контракт с работником пенсионного возраста.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюзы сказали, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста, если последнему не назначена пенсия в связи с нехваткой стажа. Ответ на этот вопрос дали в Витебском областном объединении профсоюзов.

«Такой обязанности у нанимателя нет. Трудовое законодательство предусматривает гарантии при продлении контракта для работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет», — прояснила ситуацию правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Галина Савва.

В рассматриваемом примере работница уже достигла пенсионного возраста. А значит, продление или непродление контракта с ней наниматель решит на общих основаниях.

