Профсоюз сказал, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста при этом условии

Профсоюзы сказали, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста, если последнему не назначена пенсия в связи с нехваткой стажа. Ответ на этот вопрос дали в Витебском областном объединении профсоюзов.
«Такой обязанности у нанимателя нет. Трудовое законодательство предусматривает гарантии при продлении контракта для работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет», — прояснила ситуацию правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Галина Савва.
В рассматриваемом примере работница уже достигла пенсионного возраста. А значит, продление или непродление контракта с ней наниматель решит на общих основаниях.
Тем временем Наталья Эйсмонт раскрыла статистику о женщинах, пожаловавшихся Лукашенко на то, что их обижают.
Ранее мы писали, что минские общежития ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров.
Кстати, ранее мы сообщали: реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.
Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.