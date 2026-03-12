Омичам напоминают об изменении погоды и соответствующих опасностях

В связи со сложившейся обстановкой на дорогах, ГАИ Омской области напоминает автомобилистам и пешеходам соблюдать меры предосторожности. Водителям стоит помнить об увеличении тормозного пути и настоятельно рекомендуется снижать скорость и быть внимательными рядом с пешеходными переходами. Горожанам-пешеходам же следует переходить дороги в положенных местах и смотреть по сторонам.