Омичам напоминают об изменении погоды и соответствующих опасностях

В Омской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сейчас на территории региона можно наблюдать обильное выпадение снежных осадков, осложняющее дорожное движение.
В связи со сложившейся обстановкой на дорогах, ГАИ Омской области напоминает автомобилистам и пешеходам соблюдать меры предосторожности. Водителям стоит помнить об увеличении тормозного пути и настоятельно рекомендуется снижать скорость и быть внимательными рядом с пешеходными переходами. Горожанам-пешеходам же следует переходить дороги в положенных местах и смотреть по сторонам.
