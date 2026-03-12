Ричмонд
Омичам напоминают об изменении погоды и соответствующих опасностях

Госавтоинспекция информирует омичей об осложненной обстановке на дорогах и призывает соблюдать осторожность.

Источник: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сейчас на территории региона можно наблюдать обильное выпадение снежных осадков, осложняющее дорожное движение.

В связи со сложившейся обстановкой на дорогах, ГАИ Омской области напоминает автомобилистам и пешеходам соблюдать меры предосторожности. Водителям стоит помнить об увеличении тормозного пути и настоятельно рекомендуется снижать скорость и быть внимательными рядом с пешеходными переходами. Горожанам-пешеходам же следует переходить дороги в положенных местах и смотреть по сторонам.

Ранее мы рассказывали, что в связи с сильной метелью омские коммунальщики работают в усиленном режиме.