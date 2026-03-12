Ричмонд
В Волгограде проверят сирены 12 марта

Уже сегодня, 12 марта, на территории Волгограда снова завоют электросирены. Плановая проверка начнется в.

Уже сегодня, 12 марта, на территории Волгограда снова завоют электросирены. Плановая проверка начнется в 10:00 и завершится в 10:30.

Электросирены и громкоговорители в Волгограде будут подавать учебный сигнал «Внимание всем!».

Жителей просят не беспокоится, так как учения являются плановыми, а сигналы учебными.

