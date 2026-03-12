В Волгограде проверят сирены 12 марта

Уже сегодня, 12 марта, на территории Волгограда снова завоют электросирены. Плановая проверка начнется в 10:00 и завершится в 10:30.
Электросирены и громкоговорители в Волгограде будут подавать учебный сигнал «Внимание всем!».
Жителей просят не беспокоится, так как учения являются плановыми, а сигналы учебными.
