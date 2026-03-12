Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив

Иран разрешил танкерам под индийским флагом проходить через Ормузский пролив. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили телеканалу NDTV источники.
По их данным, решение было принято после переговоров между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Отмечалось, что после этих переговоров по проливу благополучно прошли как минимум два индийских танкера — «Пушпак» и «Паримал». Источники подчеркнули, что это произошло на фоне продолжающихся ограничений для судов из США, Европы и Израиля, которые до сих пор испытывают сложности при прохождении стратегически важного водного пути.
Ранее сообщалось, что два дня назад танкер под флагом Либерии, капитаном которого был гражданин Индии, также прошел Ормузский пролив и пришвартовался в порту Мумбаи. Источники отметили, что это стало первым судном, направлявшимся в Индию, которое смогло безопасно пройти по маршруту, где морское сообщение практически остановилось после нападения США и Израиля на Иран, передает телеканал.
10 марта СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. В частности, иранские войска применяют для этого небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины.