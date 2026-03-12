Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив

Отмечалось, что после этих переговоров по проливу благополучно прошли как минимум два индийских танкера — «Пушпак» и «Паримал». Источники подчеркнули, что это произошло на фоне продолжающихся ограничений для судов из США, Европы и Израиля, которые до сих пор испытывают сложности при прохождении стратегически важного водного пути.