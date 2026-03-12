Сирены завоют 12 марта в Волгограде и Волжском после 10 утра

В четверг, 12 марта 2026 года, в Волгограде и Волжском вновь завоют тревожные сирены. В Волгограде устроят проверку сопряжения муниципальной и областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
В Волгограде 12 марта с 10.00 до 10.30 включат электросирены и громкоговорители. Из динамиков будет завывать учебный сигнала «Внимание всем!».
В Волжском плановая проверка систем оповещения 12 марта затронет образовательные учреждения. Сирены будут завывать в школе № 6 (ул. Нариманова, 27), школе № 20 (ул. Пушкина, 44) и в школе № 15 в поселке Краснооктябрьский (корпус 1, ул. Калинина, 2).
— Просим родителей и учеников сохранять спокойствие. Звучание сирен и работа громкоговорителей в этих районах — это учения, — предупредили в администрации Волжского.
