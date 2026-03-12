Ричмонд
Комиссия ООН обвинила Трампа в расизме и разжигании ненависти

США столкнулись с резкой критикой миграционной политики в ООН.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки столкнулись с резкой критикой со стороны Организации Объединенных Наций 11 марта. Об этом сообщает Аxios.

Отмечается, что организация по защите прав человека при ООН раскритиковала «усиление иммиграционных репрессий» в США и обвинила президента США Дональда Трампа и других американских лидеров в использовании «расистских высказываний, разжигающих ненависть». А это, в свою очередь, как утверждается, «привело к серьезным нарушениям прав человека».

В Белом доме отмалчиваться не стали. В ответ Вашингтон обвинил межправительственную организацию в «крайней предвзятости».

Ранее Трамп заявил, что в ближайшем будущем и на неопределенный срок миграция в США будет запрещена людям из стран третьего мира. Он пообещал не только приостановить миграцию, но и отменить миллионы нелегальных разрешений на въезд в страну, выданных при прежнем президенте Джо Байдене.

Тем временем, американские СМИ подсчитали, что обещанные Трампом массовые депортации обойдутся США в триллион долларов. А операция по высылке мигрантов из США может занять более десяти лет.

