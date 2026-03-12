Испортили день: В Кишиневе тысячи людей останутся без электричества — публикуем адреса тех, кому не повезло

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 12 марта 2026.
Ботаника.
ул. Белград, 19/1B, Бутукулуй, 2, 10, К. Брынкушь, 5, 114−116, 124−142, 121−133, 133/2, 9999, Куза-Водэ, 2A, Львов, 61−69, 73, 77, 77A, пер. 2 Львов, 5A, 61, 67−69, 73/1, 75, пер. 3 Львов, 56−58, пер. 4 Львов, 63−67, 71, 75, 79−83, пер. 5 Львов, 1−3, 11A, Прага, 51, 57−79, 62−66, 70−72, 76−80, пер. Прага, 12−16, 20, 61A, пер. 2 Прага, 12, 16−18, Сармизеджетуса, 16A, 999, София, 10, Загреб, 1−3, 2 — с 13:00 до 16:00.
бул. Дачия, 58, 61, 80/3, 9999, Гр. Ботаника, 9, Пэдурий, 20/1, 22, Салкымилор — с 09:20 до 16:20.
ул. Каушень, 3, Мунчешть, 240 — с 10:00 до 17:00.
Буюканы.
ул. И. Л. Караджале, 1, С. Лункевича, 15, 19 — с 09:00 до 16:00.
Центр.
ул. Албишоара, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/9, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, И. Заикин, 24, 30/1, M. Витязул, 10, 10/1, 12/1, 9999 — с 11:00 до 16:30.
ул. К. Вырнав, 6/1, И. Сорочану, 73/2, 73/3, пер. И. Сорочану, 73/2, M. Микэ, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 70/2, 70/3, 72, М. Ломоносова, 61−63, Н. Тестемицану, 24/3, 24/4, В. Короленко, 15, 59A, 59/1, 59/2, 59/3, 61/2, 61/3 — с 13:00 до 16:00.
Чеканы.
ул. Отоваска, 18, 20, 25/1, 26, 27A, 999, Узинелор, 10/2, 12, 12/6, 19−23, 23/1, 27, 123, Варница, 2 — с 08:50 до 16:30.
