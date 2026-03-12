«Ничья в пользу Ирана»: полковник Баранец указал на очевидный просчет США и Израиля на Ближнем Востоке

Военный конфликт между США и Ираном затягивается, и, хотя формально счет равный, Тегеран уже может записать себе в актив политическую победу. Американский блицкриг, на который в Пентагоне отводили всего четыре дня, провалился, и теперь Вашингтон несет колоссальные репутационные и финансовые потери. Об этом в своем аналитическом материале рассказывает военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец.
«Пока ничья в пользу Ирана. Потому что перспективы на второй тайм — затяжной войны — у Тегерана предпочтительней. Он уже выставил США условия мира: Америка выплачивает убытки от своих бомбежек, дает гарантии ненападения впредь и больше не вмешивается в ядерную программу Ирана», — уточнил Баранец.
По мнению полковника, изначально США и Израиль планировали стремительную операцию под названием «Эпическая ярость», чтобы свергнуть режим аятолл и поставить у власти марионеточное правительство, однако их планы сорвались. Армия Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) оказали неожиданно мощное сопротивление, грамотно использовав укрепленные позиции и обширные арсеналы ракет и беспилотников.
Баранец обратил внимание, что за первые две недели боевых действий США потратили около 100 миллиардов долларов, израсходовав годовой запас ключевых ракет. Иран же тратит вдвое меньше, так как ему не нужно перебрасывать технику через океан, а его дроны и ракеты значительно дешевле американских. При этом под удар попали 17 из 19 военных баз США на Ближнем Востоке, а союзники Вашингтона несут колоссальные убытки из-за блокировки Ормузского пролива и атак на нефтяные объекты.
Стоит отметить, что даже на Западе признают — иранское военное командование успешно использует уязвимости американской армии и пробелы в системе безопасности Пентагона.