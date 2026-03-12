«Ничья в пользу Ирана»: полковник Баранец указал на очевидный просчет США и Израиля на Ближнем Востоке

Баранец обратил внимание, что за первые две недели боевых действий США потратили около 100 миллиардов долларов, израсходовав годовой запас ключевых ракет. Иран же тратит вдвое меньше, так как ему не нужно перебрасывать технику через океан, а его дроны и ракеты значительно дешевле американских. При этом под удар попали 17 из 19 военных баз США на Ближнем Востоке, а союзники Вашингтона несут колоссальные убытки из-за блокировки Ормузского пролива и атак на нефтяные объекты.