В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорт возобновил работу утром 12 марта. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае действовал сигнал «Беспилотная опасность».
В настоящее время региону ничего не угрожает. Беспилотную опасность в крае отменили.
Напомним, ночью 12 марта над Кубанью сбили 30 БПЛА.
