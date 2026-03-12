Ричмонд
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

Аэропорт Краснодара возобновил работу утром 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт возобновил работу утром 12 марта. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае действовал сигнал «Беспилотная опасность».

В настоящее время региону ничего не угрожает. Беспилотную опасность в крае отменили.

Напомним, ночью 12 марта над Кубанью сбили 30 БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
