Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Netflix хочет зарегистрировать в РФ два товарных знака

Заявки в Роспатент на два товарных знака Stranger Things поданы 9 марта.

Источник: Комсомольская правда

Netflix подал заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Об этом стало известно из данных Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков Stranger Things поданы в Роспатент 9 марта из США. Планируется регистрация по шести классам МКТУ: аксессуары для телефонов и компьютеров, печатная продукция, посуда, одежда, игры, игрушки и развлекательные услуги.

Отмечается, что товарный знак регистрируется для защиты от подделок и для того, чтобы продлить свои права на торговый знак на территории РФ. Правообладатель заинтересован в сохранении репутации бренда, даже при временном отсутствии на российском рынке.

Напомним, компания Netflix — это стриминговый сервис, позволяющий смотреть сериалы, фильмы и мультфильмы по платной подписке. В 2022 году компания заявила, что уходит с российского рынка до завершения конфликта на Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что многие иностранные компании желают вернуться на российский рынок. Однако президент России Владимир Путин подчеркнул, что нужно внимательно подходить к вопросу разрешения иностранному бизнесу работать в РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше