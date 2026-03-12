Netflix хочет зарегистрировать в РФ два товарных знака

Netflix подал заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Об этом стало известно из данных Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков Stranger Things поданы в Роспатент 9 марта из США. Планируется регистрация по шести классам МКТУ: аксессуары для телефонов и компьютеров, печатная продукция, посуда, одежда, игры, игрушки и развлекательные услуги.
Отмечается, что товарный знак регистрируется для защиты от подделок и для того, чтобы продлить свои права на торговый знак на территории РФ. Правообладатель заинтересован в сохранении репутации бренда, даже при временном отсутствии на российском рынке.
Напомним, компания Netflix — это стриминговый сервис, позволяющий смотреть сериалы, фильмы и мультфильмы по платной подписке. В 2022 году компания заявила, что уходит с российского рынка до завершения конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что многие иностранные компании желают вернуться на российский рынок. Однако президент России Владимир Путин подчеркнул, что нужно внимательно подходить к вопросу разрешения иностранному бизнесу работать в РФ.