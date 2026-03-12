Почти полмиллиона квадратных метров жилья учтено в Омской области

«Цифры, которые мы фиксируем по итогам 2025 года, свидетельствуют о стабильном развитии строительного комплекса региона. Рост объема поставленных на учет площадей на 46% — это результат слаженной работы застройщиков, учетно-регистрационной системы, а также регионального Минстроя, так как в этих показателях — решение проблем и восстановление прав 721 семьи, годами ожидавших оформления своих долгостроев. Для нас каждый такой объект — приоритетная задача. В 2025 году осуществлена постановка на кадастровый учет трех многоквартирных домов в городе Омске, имевших статус долгостроев», — отметил врио руководителя управления Сергей Лапуста.