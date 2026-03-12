Почти полмиллиона квадратных метров жилья учтено в Омской области

Управление Росреестра по Омской области подвело итоги деятельности в сфере постановки на государственный кадастровый учет многоквартирных домов. За двенадцать месяцев 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости внесено 495 223 квадратных метра жилья, что на 46% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Такие данные свидетельствуют о стабильном развитии строительного комплекса региона в соответствии с федеральным законодательством о государственной регистрации недвижимости. Всего на кадастровый учет поставлено 45 многоквартирных домов, в которых учтено 6 496 жилых и нежилых помещений.
«Цифры, которые мы фиксируем по итогам 2025 года, свидетельствуют о стабильном развитии строительного комплекса региона. Рост объема поставленных на учет площадей на 46% — это результат слаженной работы застройщиков, учетно-регистрационной системы, а также регионального Минстроя, так как в этих показателях — решение проблем и восстановление прав 721 семьи, годами ожидавших оформления своих долгостроев. Для нас каждый такой объект — приоритетная задача. В 2025 году осуществлена постановка на кадастровый учет трех многоквартирных домов в городе Омске, имевших статус долгостроев», — отметил врио руководителя управления Сергей Лапуста.
Среди поставленных на учет объектов выделяются крупнейший по площади многоквартирный дом на улице Б. Г. Шаронова и самые высокие здания на улице 1-я Затонская этажностью 21 уровень. Межведомственное взаимодействие Росреестра, органов строительного надзора и местного самоуправления позволяет обеспечивать своевременную регистрацию прав граждан и защиту их законных интересов.
С начала 2026 года на государственный кадастровый учет уже поставлено семь многоквартирных домов общей площадью более 76 тысяч квадратных метров, в том числе объекты в Омске и рабочем поселке Кормиловка. Федеральное законодательство предусматривает строгие требования к полноте и достоверности сведений в ЕГРН, в том числе для обеспечения прозрачности рынка недвижимости и предотвращения правовых споров.
