На трассе М-4 в Ростовской области осложнился проезд из-за дорожных работ

12 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области проводятся дорожные работы, в связи с этим ожидаются сложности с проездом, предупредили в управлении Госавтоинспекции.
Направление на север:
— с 1005 по 1009 км — заделывают ямы, заняты правая и левая полосы;
— с 972 по 940 км — наносят свежую разметку;
— 964-м км — ямочный ремонт, затрудние движения на правой полосе;
— 947 км — ямочный ремонт, занята левая полоса;
— 936 км — монтаж краевого барьерного ограждения, занята правая полоса.
Направление на юг:
— 950 км — демонтаж бетонных блоков.
Водителей просят учитывать дорожные ограничения при планировании поездок. На дорога нужно быть внимательными и осторожными. В зоне ремонта нужно сбрасывать скорость, держать дистанцию и четко выполнять требования временных указателей.
