Калининградец заплатил 755 тысяч кредита после ареста земли, дома и грузовика

В отделении судебных приставов Гурьевского района Калининградской области возбудили исполнительное производство по кредитному долгу. Местный житель задолжал банку 755 тысяч рублей и добровольно платить не спешил. Приставы наложили арест на счета должника и запретили регистрационные действия с его имуществом — земельным участком в 12 соток, домом площадью 70…