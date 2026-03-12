Калининградец заплатил 755 тысяч кредита после ареста земли, дома и грузовика

В отделении судебных приставов Гурьевского района Калининградской области возбудили исполнительное производство по кредитному долгу. Местный житель задолжал банку 755 тысяч рублей и добровольно платить не спешил.
Приставы наложили арест на счета должника и запретили регистрационные действия с его имуществом — земельным участком в 12 соток, домом площадью 70 квадратов и грузовым фургоном Opel 2006 года выпуска.
Меры подействовали: вся сумма поступила на депозит, а затем ушла взыскателю. Ограничения с имущества сняли.