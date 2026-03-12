Ричмонд
Судебные приставы лишили калининградца недвижимого и движимого имущества

Отрезанный от земли, дома и грузовика мужчина поспешил погасить долг по кредиту.

Калининградец, взявший, как это сейчас водится, банковский кредит, погашать его не торопился. Когда сумма задолженности перевалила за 755 тысяч рублей, кредитор обратился в суд.

— В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники отделения судебных приставов Гурьевского района приняли ограничительные меры, — рассказали в региональном Управлении ФССП. — На счета должника был наложен арест.

Еще больнее по ответчику ударил запрет регистрационных действий в отношении земельного участка площадью 12 соток, здания площадью 70 «квадратов» и грузового фургона «Опель». Как результат — вскоре требуемая сумма поступила на депозитный счет отделения.