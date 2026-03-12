Нацбанк рассказал о плюсах использования белорусами цифрового рубля, опытно-промышленная эксплуатация которого планируется в стране летом 2026 года. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя председателя правления Нацбанка Александра Егорова.
Егоров сообщил, что в настоящее время дорабатывается программное обеспечение. А уже летом 2026 года Нацбанк начнет опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля, которая позволит отработать все нюансы его использования как со стороны банков и доступа к цифровым счетам, так и со стороны Нацбанка и блокчейн-алгоритмов.
По словам первого зампреда правления Нацбанка, у использования цифрового рубля будет несколько плюсов. В частности, предусмотрена многоуровневая система защиты цифрового рубля, которая позволит выявить подозрительные операции и временно их заблокировать до верификации гражданином или юридическим лицом.
Дополнительная защита будет и у самого счета, которая в случае банкротства коммерческого банка позволит гражданам вернуть все вложенные средства без каких-либо задержек.
«В случае использования цифрового белорусского рубля деньги хранятся на счете в Национальном банке. Никаких рисков их замораживания, временной блокировки в принципе существовать не будет», — пояснил Александр Егоров.
