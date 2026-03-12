Нацбанк рассказал о плюсах использования белорусами цифрового рубля

Егоров сообщил, что в настоящее время дорабатывается программное обеспечение. А уже летом 2026 года Нацбанк начнет опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля, которая позволит отработать все нюансы его использования как со стороны банков и доступа к цифровым счетам, так и со стороны Нацбанка и блокчейн-алгоритмов.